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Токаев назвал произошедшее в Казахстане попыткой госпереворота

CentralAsia (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал произошедшее в Казахстане попыткой государственного переворота. Об этом он сказал на внеочередной сессии Совета ОДКБ.

По его словам, все события в Казахстане — звенья одной цепи. В качестве повода террористы использовали недовольство населения в ряде регионов из-за роста цен на автомобильный газ. «Прошли митинги, участники которых выдвинули ряд требований. Все они были услышаны и выполнены — правительство ушло в отставку, цены заморожены. Мы объявили о комплексе социально-экономических мер. Но для организаторов это не имело никакого значения», - сказал он.

Под шумом стихийных протестов, по словам Токаева, развернулась волна массовых беспорядков. В качестве главной цели террористов он назвал подрыв конституционного строя, захват власти.

«Сейчас очевидно, что все это координировалось из одного пункта. Об этом свидетельствуют синхронные нападения на администрации, сизо, банки, телевышки, телеканалы. Захватывались аэропорты, блокировалась работа медиков и пожарных», - напомнил он.

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