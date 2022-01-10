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Токаев подтвердил, что двоим военнослужащим отрезали головы

CentralAsia (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подтвердил, что двоим военнослужащим в Алматы отрезали головы. Об этом он сказал 10 января на внеочередной сессии ОДКБ.

Он сказал, что в Алматы и других городах шли настоящие бои. «Например, бой вокруг здания департамента внутренних дел в Алматы продолжался две ночи. Полицейские отбивались от атак террористов. Только в Алматы было захвачено 7 оружейных магазинов. Это были атаки хорошо натренированных профессионалов, включая снайперов с винтовками», - сообщил он.

Токаев сказал о жертвах и раненых со стороны правоохранительных органов Казахстана.

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