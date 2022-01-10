Падение этого города открыло бы путь захвату всей страны, - Токаев о нападении на Алматы

CentralAsia (KZ) - Агрессия охватила 11 регионов одновременно, но основной удар был направлен против Алматы, сказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 10 января на внеочередной сессии ОДКБ.

«Это наш крупнейший город и финансовый центр страны, где сосредоточены важнейшие транспортные и коммуникационные узлы. Падение этого города открыло бы путь захвату всего густонаселенного юга, а затем всей страны. Террористы рассчитывали подтянуть на себя силы правопорядка, чтобы затем нанести удар по столице Казахстана. Мы видели скопление боевиков вокруг резиденции президента. По сути это была настоящая террористическая война, развязанная против нашего государства самыми разными методами. Это потребовало принять беспрецедентные меры», - рассказал президент Казахстана.

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