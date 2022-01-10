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На сегодня в Казахстане развернуто и приступили к выполнению поставленных задач коллективные миротворческие силы ОДКБ в 2030 человек и 250 единиц техники
Кадры переброски российских миротворцев ОДКБ.
Кадры переброски российских миротворцев ОДКБ.
// Телеканал Звезда.

CentralAsia (KZ) -  На сегодняшний день по решению Совета ОДКБ в Казахстане развернуто и приступили к выполнению поставленных задач коллективные миротворческие силы ОДКБ в 2030 человек и 250 единиц техники, сказал 10 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе онлайн-сессии Совета ОДКБ.

По его словам, они реализуют функции прикрытия и обеспечения безопасности аэропортов, военных складов и других стратегических объектов.

«Это первая миротворческая миссия ОДКБ. Уверен, что организация получит полезный, положительный опыт. Будут проанализированы узкие места и сделаны соответствующие выводы, внесены корректировки в регулирующие документы. В целом ОДКБ показала свою востребованность и эффективность, как авторитетная военно-политическая организация. Это реально работающий механизм обеспечения стабильности и безопасности наших государств. Фактически произошедшие события стали переломным этапом в развитии организации.

Угрозы, с которыми столкнулся Казахстан, являются общими для всего пространства коллективной безопасности, поэтому нам важно и далее укреплять мощный потенциал ОДК и Казахстан внесет свой вклад в это дело.

Одной из возможных рекомендаций может стыть оптимизация сроков реагирования на кризисные ситуации», - сказал он.

Важно обеспечить максимальную политическую поддержку решениям об использовании миротворческих сил ОДКБ, особенно со стороны ООН и других международных организаций и СМИ, сказал он.

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