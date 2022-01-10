В Казахстане около 8 тыс. лиц доставлены в правоохранительные органы

CentralAsia (KZ) - В Казахстане около 8 тыс. лиц доставлены в правоохранительные органы, сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 10 января на внеочередной сессии ОДКБ.

По его словам, идет работа по выявлению лиц, участвующих в убийствах, мародерствах и других преступлениях.

Изъято 116 единиц оружия.

«Предстоит большая напряженная работа. Задействуются даже ветераны органов внутренних дел и армии», - сказал он.

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