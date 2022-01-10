экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Возникают вопросы о легитимности ввода сил ОДКБ, - Касым-Жомарт Токаев

CentralAsia (KZ) -  «Мы уже видим, что возникают вопросы о легитимности ввода сил ОДКБ», - сказал 10 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе онлайн-сессии Совета ОДКБ.

По его словам, это происходит из-за отсутствия достоверной информации и непонимания всей ситуации.

В отдельных случаях в зарубежных СМИ имеют место неверное толкование, как применения сил ОДК, так и прочтения ситуации в Казахстане.

«Несмотря на все представленные факты, некоторые источники говорят о борьбе властей с мирными демонстрантами. Это абсолютная дезинформация. Мы никогда не применяли и не будем применять вооруженную силу против мирных демонстрантов», - сказал он.

За событиями в Казахстане следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print
  • В Алматы с 4 января зафиксировано 12 нападений на сотрудников Скорой помощи
  • Хронология беспорядков в Казахстане из выступления и.о. главы МВД РК
  • Основной костяк протестующих в Казахстане составляют профессиональные боевики, террористы, - Лукашенко


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com