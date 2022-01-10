Возникают вопросы о легитимности ввода сил ОДКБ, - Касым-Жомарт Токаев

CentralAsia (KZ) - «Мы уже видим, что возникают вопросы о легитимности ввода сил ОДКБ», - сказал 10 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе онлайн-сессии Совета ОДКБ.

По его словам, это происходит из-за отсутствия достоверной информации и непонимания всей ситуации.

В отдельных случаях в зарубежных СМИ имеют место неверное толкование, как применения сил ОДК, так и прочтения ситуации в Казахстане.

«Несмотря на все представленные факты, некоторые источники говорят о борьбе властей с мирными демонстрантами. Это абсолютная дезинформация. Мы никогда не применяли и не будем применять вооруженную силу против мирных демонстрантов», - сказал он.

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