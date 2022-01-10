Нельзя допускать информационного вакуума, - Токаев об уроке для Казахстана

CentralAsia (KZ) - Ни в коем случае нельзя допускать информационного вакуума, чтобы его наполняли провокаторы, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 10 января на внеочередной сессии Совета ОДКБ.
«Это урок для Казахстана, но, думаю, он будет полезен для все государств-партнеров», - сказал он.
Он отметил, что учреждение специального представительства генсека ОДКБ по миротворческой деятельности подтверждает свою актуальность.
За событиями в Казахстане следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения