Нельзя допускать информационного вакуума, - Токаев об уроке для Казахстана

CentralAsia (KZ) - Ни в коем случае нельзя допускать информационного вакуума, чтобы его наполняли провокаторы, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 10 января на внеочередной сессии Совета ОДКБ.

«Это урок для Казахстана, но, думаю, он будет полезен для все государств-партнеров», - сказал он.

Он отметил, что учреждение специального представительства генсека ОДКБ по миротворческой деятельности подтверждает свою актуальность.

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