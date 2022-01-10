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Мы представим дополнительные доказательства подготовки и проведения террористической агрессии против нашей страны, - Токаев о прошедших событиях
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) -  «Несмотря на все представленные факты, некоторые источники говорят о борьбе властей с мирными демонстрантами. Это абсолютная дезинформация.

«Мы никогда не применяли и не будем применять вооруженную силу против мирных демонстрантов. Зная это, организаторы нападения на Казахстан устроили несколько волн агрессии», - сказал 10 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе онлайн-сессии Совета ОДКБ.

По его словам, на первом этапе прошли мирные протесты, затем, в частности, в Алматы провели политические митинги, потом на город с 3 направлений, «как стая гиен», ринулись вооруженные боевики.

«Поначалу они выдавали себя за мирных демонстрантов, ввели в заблуждение силы правопорядка и жителей города, потом началось то, что, наверное, войдет в историю, как «Алматинская трагедия». Устав ООН признает за каждым государством неотъемлемое право на индивидуальную или коллективную самооборону в случае вооруженного нападения извне. В ближайшее время после завершения предварительного расследования мы представим на суд мировой общественности дополнительные доказательства подготовки и проведения террористической агрессии против нашей страны», - сказал Токаев.

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