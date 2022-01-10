Контингент миротворческих сил ОДКБ развернут в Нур-Султане, Алматы и Алматинской области

Иллюстративное фото с учений ОДКБ. // ОДКБ.

CentralAsia (KZ) - Контингент миротворческих сил ОДКБ развернут в городах Нур-Султан, Алматы и Алматинской области Казахстана. Об этом сообщил генеральный секретарь организации Станислав Зась 10 января на внеочередной сессии Совета ОДКБ.

Командный пункт развернут на базе военного института сухопутных войск в Алматы. Миротворческие силы приступили к усилению охраны и обороны важных военных и государственных объектов.

«На все организационные процедуры потрачено 2 суток. Вчера завершили развертывание миротворческих сил. В течение двух суток самолетами воздушных сил Российской Федерации совершено 108 самолето-рейсов», - сообщил он.

Зась сообщил, что завтра вылетает в Казахстан.

За событиями в Казахстане следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения