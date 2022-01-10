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В Казахстане нашли мертвым полковника Комитета национальной безопасности
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) -  В Нур-Султане 10 января, нашли мертвым полковника Комитета нацбезопасности Казахстана (КНБ) Азамата Ибраева. Тело обнаружили во дворе его дома. Начато досудебное расследование, сообщает пресс-служба КНБ. Telegram-канал Baza пишет, что полковник покончил с собой.

Ранее стало известно, что покончил с собой начальник департамента полиции Жамбылской области Казахстана генерал Жанат Сулейменов. По данным журналистов, после беспорядков против него было возбуждено уголовное дело, ему грозил трибунал.

Из-за решения властей Казахстана повысить тариф на сжиженный газ в стране начались протесты, которые переросли в столкновения и беспорядки. Известно, как минимум о 17 погибших силовиках, общее число раненых и жертв власти не приводят. Задержано уже почти 8 тыс. человек.

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