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Лукашенко предложил помочь Таджикистану с военной техникой

CentralAsia (KZ) -  Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил помочь Таджикистану с военной техникой. Об этом он предложил в ходе онлайн-саммита глава государств ОДКБ.

По его словам, напряженность подталкивает к совместным мерам по противодействию терроризма и экстремизма.

«Хороший повод сейчас какое-то время собраться и поговорить о Таджикистане. Президент Таджикистана нас годами уже просит об оказании материальной поддержки военной техникой. Нам надо это сделать, чтобы потом нам это обошлось дороже, как это с Казахстаном — почти 200 рейсов самолётов мы перебрасывали огромную технику, благо, что Россия согласилась.

Мне не хотелось бы, чтобы это было в Таджикистане. Лучше сейчас он там справится с этими проблемами», - сказал он.

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