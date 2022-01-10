В Казахстане погибли 16 сотрудников силовых структур, более 1300 получили ранения, - президент Токаев

// Владимир Третьяков/AP

CentralAsia (KZ) - Казахстанские силовые структуры сумели в кратчайшие сроки мобилизоваться и дать отпор нападавшим, взяв ситуацию под контроль. Об этом сказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 10 января на внеочередной сессии ОДКБ.

«К сожалению, это удалось очень дорогой ценой — потерями среди силовиков и мирных жителей. Погибло 16 сотрудников силовых структур, более 1300 получили ранения. К сожалению, есть жертвы и среди мирного населения — точное количество уточняется. По всей стране пострадали 1277 субъектов бизнеса, разграблены более 100 торговых центров и банков. Только полицейского автотранспорта было повреждено и сожжено около 500 единиц. Причинен огромный материальный ущерб, размер которого оценивает специальная правительственная комиссия», - проинформировал Токаев.

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