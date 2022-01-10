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Путин согласен с Токаевым, что в Казахстане произошло нападение террористов

CentralAsia (KZ) -  Президент России Владимир Путин согласен с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, что в Казахстане был акт агрессии — нападение террористов.

«Всем известно, что президент Казахстана обратился к членам ОБДК в связи с тем, что его страна столкнулась с беспредельным вызовом своей безопасности, целостности и суверенитету», - сказал он.

По словам Путина, возникшая угроза государственности Казахстана отнюдь не связана с ценами на топливо. А ситуацией воспользовались деструктивные внутренние и внешние силы. Те, кто выступал по газу, одни люди, и у них одни цели. А те, кто нападал, другие люди с другими целями. Это боевики, прошедшие подготовку в лагерях террористов.

«Реагировать надо было без промедления. Обращение было поддержано всеми членами Совета ОДКБ. Организации удалось быстро и слаженно принять все необходимые решения в жестких временных рамках. Механизм ОДКБ реально включился. В Казахстан направлен контингент миротворческих сил на ограниченный по времени период», - сказал Путин.

По его словам, сроки пребывания миротворцев зависят от главы Совбеза Казахстана Касым-Жомарт Токаева.

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