Уроки из ситуации с Казахстаном должен извлечь и Узбекистан, - Лукашенко

CentralAsia (KZ) - «Сегодня в стране объявлен президентом общенациональный траур, от имени белорусского народа примите наши соболезнования в связи с гибелью сотрудников правоохранительных органов военнослужащих и мирного населения Казахстана», - сказал 10 января президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе онлайн-саммита глава государств ОДКБ.

По его словам, анализ событий Казахстане показывает наличие внешнего фактора.

Сценарий узнаваем, о чём только что сказал президент Казахстана за аналогиями не далеко ходить не надо — Югославия, Ирак, Ливия, Сирия Украина, Афганистан, сказал он.

Конечно же в этих странах были свои особенности, но общий почерк виден, сказал он.

«Да мы много сейчас говорим о внешнем вмешательстве и прав президент Казахстана — пройдёт немного времени станут известны имена, фамилии, адреса, пароли, явки. Но надо понимать одно — что только внешние факторы никогда не будут единственным. За всеми внешними факторами надо видеть и внутренний», - сказал он.

Надо понимать что вокруг близкого народа из государства Казахстан слишком много накопилось желающих взорвать ситуацию вокруг центральноазиатских постсоветских республик. Совсем недавно к этому добавился Афганистан, добавил он.

«Еще раз подчеркиваю — это наш непреклонный вывод — на границах Казахстана скопилось немало международных террористов.

Чтобы преодолеть эту негативную тенденцию в наших постсоветских республиках, в данном случае, в Казахстане, невозможно эту проблему решить только в рамках Казахстана. Я абсолютно в этом убеждён, что самые близкие народы Казахстана и Кыргызстана должны вместе попытаться решить тяжёлые проблемы, которые остались в наследство и которые созданы уже нами постсоветский период. Именно Кыргызстан и Казахстан. Уроки, о которых здесь много говорили, должен извлечь и прежде всего, Узбекистан», - сказал он.

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