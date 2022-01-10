Бандиты забирали тела своих погибших подельников из морга, также прямо с поля боя. Это практика международных террористов, - президент Казахстана

CentralAsia (KZ) - С уверенностью говорю о прямом участии террористов, в том числе зарубежных боевиков в агрессии против Казахстана, сказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 10 января на внеочередной сессии ОДКБ.
По его словам, бандиты нападали по ночам на морги, забирали и увозили тела своих погибших подельников. Они также забирали тела боевиков с поля боя.
«Это практика международных террористов известного происхождения. Именно таким образом они заметают свои следы. На лицо замысел формирования на нашей территории зоны хаоса с последующим захватом власти. В соответствии с решением Совета безопасности Казахстана, основанном на всестороннем анализе правоохранителей и спецслужб, ситуация была квалифицирована как угроза терроризма и акт агрессии. События в Казахстане приобрели критический характер. Алматы и 9 областных центров оказались в руках бандитов. Мы объявили режим контртеррористической операции», - рассказал Токаев.
Далее, по его словам, Казахстан обратился в ОДКБ с просьбой оказать содействие и оно оказалось своевременным.
«Узнав о прибытии трех военно-транспортных самолетов в столицу, боевики отказались от планов захвата президентской резиденции. Это дало нам возможность направить дополнительные силы в Алмату и отбить город от террористов», - сказал президент Казахстана.