Бандиты забирали тела своих погибших подельников из морга, также прямо с поля боя. Это практика международных террористов, - президент Казахстана

CentralAsia (KZ) - С уверенностью говорю о прямом участии террористов, в том числе зарубежных боевиков в агрессии против Казахстана, сказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 10 января на внеочередной сессии ОДКБ.

По его словам, бандиты нападали по ночам на морги, забирали и увозили тела своих погибших подельников. Они также забирали тела боевиков с поля боя.

«Это практика международных террористов известного происхождения. Именно таким образом они заметают свои следы. На лицо замысел формирования на нашей территории зоны хаоса с последующим захватом власти. В соответствии с решением Совета безопасности Казахстана, основанном на всестороннем анализе правоохранителей и спецслужб, ситуация была квалифицирована как угроза терроризма и акт агрессии. События в Казахстане приобрели критический характер. Алматы и 9 областных центров оказались в руках бандитов. Мы объявили режим контртеррористической операции», - рассказал Токаев.

Далее, по его словам, Казахстан обратился в ОДКБ с просьбой оказать содействие и оно оказалось своевременным.

«Узнав о прибытии трех военно-транспортных самолетов в столицу, боевики отказались от планов захвата президентской резиденции. Это дало нам возможность направить дополнительные силы в Алмату и отбить город от террористов», - сказал президент Казахстана.

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