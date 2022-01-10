Путин заявил о легитимности пребывания миротворцев ОДКБ в Казахстане

CentralAsia (KZ) - путинПрезидент России Владимир Путин заявил, что миротворцы ОДКБ пребывают в Казахстане на легитимной основе.

На внеочередной сессии Совета ОДКБ он напомнил, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью к членам организации.

«В уставе ОДКБ говорится, что в случае совершения агрессии против любого из государств-участников все остальные государства окажут помощь. А мы наблюдаем агрессию со стороны международных террористов», - сказал он.

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