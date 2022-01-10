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События в Казахстане — не последняя попытка вмешательства извне, - Путин
Владимир Путин
Владимир Путин

CentralAsia (KZ) -  События в Казахстане — не первая и не последняя попытка вмешательства извне во внутренние дела наших государств. Об этом сказал президент России Владимир Путин на внеочередной сессии Совета ОДКБ.

«Принятые по линии ОДКБ меры ясно показали, что мы не позволим раскачивать ситуацию у себя дома и не дадим реализовать сценарий так называемых цветных революций», - сказал он.

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