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Основной костяк протестующих в Казахстане составляют профессиональные боевики, террористы, - Лукашенко

CentralAsia (KZ) -  «Теперь видим, что основной костяк протестующих в Казахстане составляют профессиональные боевики, террористы», - сказал 10 января президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе онлайн-саммита глава государств ОДКБ.

По его словам, это очень опасная тенденция.

Кто их организовывал и руководил ими, надо разобраться.

«Уверен, что организаторы и руководители событий в Казахстане глубоко спрятаны, но я абсолютно убеждён, что как в Беларуси, других странах, мы придём в туже точку, как и в Казахстане», - сказал он.

Также Лукашенко сказал о своевременности и оперативность принятого решения о вводе в Казахстан коллективных миротворческих сил ОДКБ.

«Уверен, наши усилия подействовали отрезвляюще на деструктивные элементы и показали всему миру тесные союзнические связи, дееспособность организации», - сказал он.

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