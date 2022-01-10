В наших странах усиленно продвигается крайне разрушительная идеология религиозного радикализма, - Э.Рахмон

CentralAsia (KZ) - «Трагические события в Казахстане вновь подтверждают необходимость усиления нашей совместной комплексной работы по противодействию терроризму, экстремизму, религиозному радикализму и транснациональной организованной преступности, включая незаконный оборот наркотиков», - сказал 10 января президент Таджикистана Эмомали Рахмон в ходе онлайн-саммита глав государств ОДКБ.

По его словам, представленная Касым-Жомартом Токаевым информация наглядно показывает, что в экстренном порядке были приняты решения по вопросам социально-экономического характера и стабилизации обстановки в стране.

Борьба с разрушительной деятельностью террористов, экстремистов, исламских радикалов и различных криминальных элементов в Таджикистане не прекращалась в течение последних 30 лет, сказал он.

«И мы хорошо знаем, какую угрозу для нашей безопасности представляют эти силы.

Таджикистан с первых дней своей независимости борется против таких вызовов и прошёл гражданскую войну, унесшую жизнь более 150 тыс. граждан страны.

На наших встречах в рамках ОДКБ, СНГ и ШОС я неоднократно обращал ваше внимание на наличие в наших странах спящих ячеек международного терроризма, экстремизма и религиозного радикализма.

Их вербовочно-пропагандистические усилия в стране граждан государств-членов ОДКБ не прекращались ни на один день. В наших странах усиленно продвигается крайне разрушительная идеология религиозного радикализма, которая сегодня стала одним из главных оружий в руках наших недругов. Все это серьезно усиливает религиозно-экстремистский потенциал и создает угрозу дестабилизации ситуации внутри наших государств. В этом плане особо следует отметить агрессивную активность движения ваххабизма. Последователи данных течений, как известно, составляют костяк Исламского государства. Мы в Таджикистане всеми силами усиленно боремся с агитационной и подрывной работой эмиссаров запрещенных организаций и ежегодно фиксируем количественный рост фактов и явлений террористического характера», - сказал он.

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