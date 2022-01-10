Не уменьшается тенденция попадания граждан наших стран, в том числе из трудовых мигрантов, под влияние агитаторов террористических организаций, - Рахмон

CentralAsia (KZ) - «Тенденция попадания граждан наших стран, в том числе из трудовых мигрантов под влияние агитаторов террористических организаций, не уменьшается», - сказал 10 января президент Таджикистана Эмомали Рахмон в ходе онлайн-саммита глав государств ОДКБ.

По его словам, десятки тысяч граждан постсоветских государств оказались в Ираке и Сирии.

«Часть из них были уничтожены. Возникает вопрос — куда делись остальные? Какое их количество задержано или вернулось на родину? Поэтому нашим странам надо наладить более действенную координацию спецслужб по борьбе с транснациональной, организованной преступностью, в том числе в киберпространстве», - сказал он.

По его словам, в рамках СНГ он уже предлагал разработать систему защиты информационного пространства. Эта инициатива является актуальной для ОДКБ, сказал он.

«Считаем важным продолжить работу по их выявлению и купированию каналов перемещения наших граждан в регионе с повышенной террористической активностью», - добавил он.

За событиями в Казахстане следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения