Численный состав центров по подготовке террористов, граничащих с южными границами ОДКБ, достигает более 6 тыс. боевиков, - Рахмон

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CentralAsia (KZ) - Крайне волнует и тот факт, что на территории Афганистана укрепляют свои позиции и боевики ИГИЛ, сказал 10 января президент Таджикистана Эмомали Рахмон в ходе онлайн-саммита глав государств ОДКБ.

По его словам, по данным спецслужб, количество лагерей и центров по подготовке террористов, граничащих с южными границами ОДКБ в северо-восточных провинциях Афганистана насчитывает свыше 40, а численный состав достигает более 6 тыс. боевиков.

«Государствам ОДКБ надо крайне отнестись к тому, что отдельные наши граждане, наблюдая то, как укрепляются позиции террористов в Афганистане, заручившись их поддержкой, могут пойти на самые крайние меры.

В контексте событий в Казахстане в случае подтверждения участия наших граждан в этих беспорядках считаю важным наладить более тесную координацию правоохранительных органов стран ОДКБ для предотвращения таких случаев.

У террористов нет родины и религии, их надо уничтожить, нет национальности, где бы они ни были», - сказал он.

Также он сказал, что в фокусе особого внимания должны держать проблему бесконтрольного выезда граждан на учебу в зарубежных учебных центрах, где они зачастую проходят тщательную экстремистскую подготовку.

Таджикистан за последние несколько лет не только нейтрализовал каналы отправки своих граждан на религиозное образование, но и вернул на родину из таких центров более 5 тыс. своих граждан, сказал он.

«Усиление активности международных террористических группировок в Афганистане непосредственно влияет на зону коллективной безопасности ОДКБ. Мы с вами хорошо знаем, что со второй половины августа 2021 года из тюрем в Афганистане были освобождены тысячи членов ИГИЛ, «Аль-Каиды», «Ансоруллы», «Хизб ут-Тахрира» и других террористических группировок, что привело к активизации их деятельности, укреплению их боевого и подрывного потенциала», - сказал он.

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