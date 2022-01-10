Суды Казахстана вынесли 201 санкцию на утро 10 января

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CentralAsia (KZ) - На утро 10 января суды Казахстана вынесли 201 санкцию, сообщает ORDA со ссылкой на Верховный суд.
Из них:
- 154 — удовлетворено ходатайство о содержании под стражей,
- 44 — обыск,
- 3 — личный обыск.
В разрезе регионов:
- Шымкент — 60,
- Кызылординская область — 55,
- Восточно-Казахстанская область — 46,
- Алматы — 19,
- Алматинская область — 12,
- Костанайская область — 3.
- Нур-Султан — 2,
- Павлодарская область — 1,
- Мангыстауская область — 1,
- Туркестанская область — 1,
- Акмолинская область — 1.
В других регионах суды не выносили санкции. Верховный суд отказал в предоставлении дополнительной информации, в том числе по каким уголовным делам и в отношении кого выносили меру пресечения.
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