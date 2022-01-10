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Суды Казахстана вынесли 201 санкцию на утро 10 января
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) -  На утро 10 января суды Казахстана вынесли 201 санкцию, сообщает ORDA со ссылкой на Верховный суд.

Из них:

- 154 — удовлетворено ходатайство о содержании под стражей,

- 44 — обыск,

- 3 — личный обыск.

В разрезе регионов:

- Шымкент — 60,

- Кызылординская область — 55,

- Восточно-Казахстанская область — 46,

- Алматы — 19,

- Алматинская область — 12,

- Костанайская область — 3.

- Нур-Султан — 2,

- Павлодарская область — 1,

- Мангыстауская область — 1,

- Туркестанская область — 1,

- Акмолинская область — 1.

В других регионах суды не выносили санкции. Верховный суд отказал в предоставлении дополнительной информации, в том числе по каким уголовным делам и в отношении кого выносили меру пресечения.

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