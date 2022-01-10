Путин и Рахмон провели телефонный разговор после саммита ОДКБ

CentralAsia (TJ) - Президенты России и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон обсудили обстановку на таджикско-афганской границе, сообщается на сайте Кремля.

Лидеры провели 10 января телефонный разговор после внеочередного саммита Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), посвященного ситуации в Казахстане. Во время разговора была «отмечена своевременность и эффективность помощи по линии ОДКБ», которую организация оказала после обращения президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. На фоне протестов и беспорядков в республике ОДКБ направила в нее миротворцев.

«Затрагивалась также афганская проблематика, в частности обстановка на таджикско-афганской границе. Условлено о дальнейших контактах на различных уровнях», — говорится в сообщении.

Во время онлайн-саммита ОДКБ, посвященного ситуации в Казахстане, Рахмон также призвал обратить особое внимание на происходящее в Афганистане. Он отметил, что ряд мер безопасности ОДКБ еще не приняла. В частности, не принята межгосударственная программа по укреплению таджикско-афганской границы, при этом обстановка на ней осложняется каждый день, сказал президент. «Прямо вдоль границы идут боевые действия между самими талибами (члены запрещенной в России террористической группировки «Талибан». — РБК)», — заявил Рахмон.

По его информации, за последнюю неделю на одном из участков афгано-таджикской границы погибли более 11 человек. Всего в северо-восточных провинциях Афганистана, граничащих с ОДКБ, насчитывается более 40 лагерей и центров по подготовке террористов, в которых находятся до 6 тыс. боевиков, привел данные Рахмон. В связи с этим он предложил создать «пояс безопасности».

За событиями в Казахстане следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Таджикистане

Карта распространения