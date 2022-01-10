Между Алматы и Нур-Султаном начали курсировать еще 4 поезда

CentralAsia (KZ) - В понедельник, 10 января, из столицы в Алматы отправляется поезд со станции Нур-Султан-1 в 18.55. Он прибудет в Алматы 11 января в 16.31. Этот же поезд отправится обратно со станции Алматы-2 в 19.41, передает Орда.

Также со станции Нур-Султан-1 до станции Алматы-2 сегодня отправляется поезд №220/219 в 19.40. Он прибудет в Алматы завтра (11 января) в 18.25. Этот же поезд отправится обратно со станции Алматы-2 в 21.52.

И сегодня же из Алматы в столицу выезжают два коммерческих поезда:

- поезд сообщением «Алматы-2 – Нур-Султан Нурлы-жол» (Тальго) отправляется со станции Алматы-2 в 19.20. Прибытие на следующий день в 10.25. Обратно в Алматы этот поезд отправляется 11 января, в 21.20.

- поезд сообщением «Алматы-2 – Нур-Султан-1» отправится в 22.25. В столицу прибудет завтра в 19.13. Этот же поезд отправляется обратно в Алматы 11 января в 23.43.

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