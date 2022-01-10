В Казахстане продолжается «зачистка», цель которой не только восстановить порядок, но и запугать людей, - СМИ

CentralAsia (KZ) - Пик публичного противостояния протестно настроенных граждан с «суперпрезидентской» вертикалью в Казахстане миновал. И хотя в стране еще продолжается «зачистка», цель которой не только восстановить порядок и задержать настоящих преступников, мародеров и грабителей, но и запугать казахстанцев, наступила пора подводить первые итоги случившегося и прогнозировать дальнейшее развитие событий, пишет экспертный портал KazakhSTAN 2.0.

Издание приводит несколько выводов, которые по оценке экспертов портала необходимо сделать для себя не столько властям, сколько оппозиции. Первый вывод состоит в том, что в современном Казахстане мирный переход власти (не важно, в формате «цветной» революции или внутриэлитного переворота в верхах) в принципе невозможен, отмечает портал.

По данным авторов, переход невозможен по той простой причине, что гражданский протест, массово вылившийся на улицу, или межэлитные противоречия, дошедшие до стадии открытых «войн», неизбежно приведут к ослаблению силовой вертикали. А это в свою очередь спровоцирует маргиналов и криминальные ОПГ на массовые разбои, грабежи, хулиганства. Как это и случилось в нынешнем январе.

Второй вывод заключается в том, что доля протестно настроенных казахстанцев, готовых действовать, в общей численности населения республики оказалась существенно выше, чем мы предполагали. Другое дело, что этого по-прежнему недостаточно, чтобы не только не допустить репрессивных действий со стороны властей в крупных населенных пунктах, но и быть способными противостоять авторитарной политической системе практически по всей стране.

Третий вывод, который, по нашей оценке, будет подтверждаться в ближайшие месяцы ежедневно и ежечасно, состоит в том, что казахстанская авторитарная политическая система является заведомо репрессивной и может существовать, только ограничивая и подавляя волю граждан и принуждая их действовать так, как она предписывает.

Соответственно, чем больше протестные настроения будут выходить за допустимые Акордой и Библиотекой пределы, тем более жестокими и массовыми окажутся их репрессии против населения.

Так что публичное указание Касым-Жомарта Токаева силовикам стрелять по «террористам» без предупреждения это только начало кампании по зачистке страны от «террористов».

Четвертый вывод, который напрашивается, состоит в том, что созданные в Казахстане под руководством Нурсултана Назарбаева авторитарная политическая система и «суперпрезидентская» вертикаль более устойчивы, чем это предполагалось ранее. И могут достаточно успешно подавлять протестные выплески даже под руководством столь относительно политически слабых фигур, как второй президент РК Касым-Жомарт Токаев.

Очень похоже, что страхи перед революционными событиями и риски потерять свое состояние и привилегии заставляют казахстанскую правящую элиту и значительную часть чиновников прижиматься к власти изо всех сил, мобилизуя их на войну с согражданами. Так что уход из жизни Нурсултана Назарбаева точно не приведет к тому, что дело его рук развалится сразу.

Пятый наш вывод состоит в том, что Казахстан как государство и казахстанское общество развиваются по исторической траектории, характерной для Евразии.

Другое дело, что Великая октябрьская революция (или октябрьский переворот, кому как нравится) прервала это развитие, включив Казахстан в состав СССР и заставив двигаться по чужой траектории.

Однако развал Советского Союза отбросили Казахстан на этап создания национального государства в формате, который трудно назвать иначе как замаскированным под республику ханством. И главную роль в том, что эту случилось, сыграли не столько политические таланты и воля елбасы, сколько качество коренного населения, застрявшего где-то между феодализмом и капитализмом.

По оценке KZ.expert, именно это и позволило Нурсултану Назарбаеву, его семье и приближенным присвоить себе как всю государственную власть, так и основные государственные активы.

Так что, очень похоже, что республике еще предстоит стать настоящей республикой - не на бумаге, а в реальности, что возможно только после буржуазной революции под лозунгами: «Свобода! Равенство! Братство!» Причем не факт, что до этого ей не придется еще десяток или даже пару десятков лет пребывать под правлением очередных «лидеров нации», каждый из которых будет все «мудрее, справедливее и успешнее» своего предшественника.

Шестой вывод - самый спорный, отмечает издание.

Дело в том, что первый серьезный внутриполитический кризис в новом Казахстане грянул в 2001 году, когда часть новоявленной правящей элиты выступила против Нурсултана Назарбаева и его авторитаризма. Тогдашние создатели и члены «Демократического выбора Казахстана» потерпели поражение, но сыграли свою историческую роль первых протестантов, причем принципиальных и идеологически мотивированных. После чего стало понятно, что будущий елбасы и его камарилья не готовы даже дискуссироваться на тему того, что они должны поделиться своей властью с источником власти – народом, не говоря уже о том, чтобы это действительно сделать.

Следующий серьезный внутриполитический кризис грянул в 2011 году, то есть через десять лет. Тогда благодаря поддержке демократической оппозиции, главным образом информационной и моральной, забастовщики в городе Жанаозен смогли восемь месяцев противостоять авторитарной политической системе и «суперпрезидентской» вертикали уже по другим, социально-экономическим мотивам.

Расстрел протестантов 16–18 декабря 2011 года и последующие репрессии, прямые и замаскированные, в том числе убийства активистов и их близких, потрясли тогда не только Казахстан, но и всех тех, ктоим интересовался.

В январе 2022 года, опять через десять лет, в Казахстане рвануло то, что мы назвали взрывом протестных настроений. И эти события потрясли уже весь мир.

При этом если внутриполитический кризис осени 2001 года (о создании «Демократического выбора Казахстана» было объявлено 18 ноября) затронул в основном Алматы и не привел к каким-либо беспорядкам, то трагедия в Жанаозене 16-18 декабря 2011 годы охватила весь этот город и его округу и привела к многочисленным жертвам (в несколько раз больше, чем это официально признается).

Январский же «взрыв» протестных настроений этого года охватил уже Алматы, несколько областных центров и другие города, а общее число участников как протестных акций, так и грабежей исчисляется даже не десятками, а сотнями тысяч человек.

Так что позволим себе предположить, что революция или попытка революции в Казахстане с требованием сменить политический режим и допустить народ к власти уже неизбежна. Возможно, это произойдет уже в 2031–32 гг. Причем с теми же самыми лозунгами. И не факт, что у правителя, которого будут свергать, не окажется та же фамилия, что у нынешнего «лидера нации», заключает издание.

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