Даулет Жупарбеков
CentralAsia (KZ) - Туркестанцы проводили в последний путь солдата, погибшего в Алматы, передает Zakon.kz.
В ходе террористической атаки в городе Алматы был погиб курсант второго курса Аакадемии пограничной службы комитета Национальной безопасности Казахстана Жупарбеков Даулет Бауыржанулы.
Указом президента Касым-Жомарта Токаева, ему был присужден орден «Айбын» третей степени.
Аким Сарыагашского района Мухит Отаршиев, руководители и представители военной сферы, местные жители выразили соболезнования семье погибшего.
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