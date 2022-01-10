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Туркестанцы проводили в последний путь солдата, погибшего в Алматы
Даулет Жупарбеков
Даулет Жупарбеков

CentralAsia (KZ) -  Туркестанцы проводили в последний путь солдата, погибшего в Алматы, передает Zakon.kz.

В ходе террористической атаки в городе Алматы был погиб курсант второго курса Аакадемии пограничной службы комитета Национальной безопасности Казахстана Жупарбеков Даулет Бауыржанулы.

Указом президента Касым-Жомарта Токаева, ему был присужден орден «Айбын» третей степени.

Аким Сарыагашского района Мухит Отаршиев, руководители и представители военной сферы, местные жители выразили соболезнования семье погибшего.

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