Президенты Узбекистана и Казахстана обсудили ситуацию в РК

- Узбекистан, общество
- 21:04, 10 января 2022
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CentralAsia (UZ) - В понедельник, 10 января, состоялся телефонный разговор между президентами Узбекистана и Казахстана Шавкатом Мирзиёевым и Касым-Жомартом Токаевым, сообщила пресс-служба главы РУз.
Главы государств обменялись мнениями по текущим вопросам двустороннего сотрудничества и предстоящим совместным мероприятиям.
Президент Казахстана проинформировал о текущей ситуации в стране и мерах, предпринимаемых правительством по стабилизации положения в стране.
Шавкат Мирзиёев ещё раз выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
Стороны выразили уверенность в скорейшем восстановлении мира и стабильности в Казахстане.
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