Президенты Узбекистана и Казахстана обсудили ситуацию в РК

CentralAsia (UZ) - В понедельник, 10 января, состоялся телефонный разговор между президентами Узбекистана и Казахстана Шавкатом Мирзиёевым и Касым-Жомартом Токаевым, сообщила пресс-служба главы РУз.

Главы государств обменялись мнениями по текущим вопросам двустороннего сотрудничества и предстоящим совместным мероприятиям.

Президент Казахстана проинформировал о текущей ситуации в стране и мерах, предпринимаемых правительством по стабилизации положения в стране.

Шавкат Мирзиёев ещё раз выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Стороны выразили уверенность в скорейшем восстановлении мира и стабильности в Казахстане.