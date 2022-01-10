В Казахстане всем семьям погибших военнослужащих и полицейских выдадут квартиры

CentralAsia (KZ) - Общественный фонд «Народу Казахстана», созданный по инициативе президента Касым-Жомарта Токаева совместно с членами Союза строительной отрасли Республики Казахстан выдадут квартиры всем семьям военнослужащих и полицейских погибших при защите гражданского населения от террористических атак. Об этом сообщил Телеграм-канал yedilov online.

В настоящее время Союз помогает в расчистке пострадавших объектов и восстановлении города Алматы, мобилизовав необходимое количество специалистов и техники.

«Принимая во внимание сложившуюся ситуацию в Казахстане, призываем представителей отечественного бизнеса поддержать также продолжать поддерживать инициативу Главы государства Токаева, проявить гражданскую солидарность и патриотизм»,- отмечается в сообщении канала.

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