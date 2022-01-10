В Алматы и Алматинской области во время спецоперации задержано 675 подозреваемых - КНБ

CentralAsia (KZ) - Сводные силы спецподразделений КНБ, МВД, Министерства обороны и Национальной гвардии Казахстана во время спецоперации задержали 675 человек, передает sputnikKZ со ссылкой на КНБ РК.

"В ходе личного обыска, осмотра автомобилей и помещений повсеместно выявляется оружие, боеприпасы, поддельные документы сотрудников правоохранительных органов, средства нелетального воздействия, захваченные демонстрантами у полиции (светошумовые гранаты, шлемы, щиты, амуниция) и в большом объеме награбленное имущество (бытовая техника, мобильные устройства, одежда)", - отмечается в сообщении КНБ РК.

За событиями в Казахстане следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения