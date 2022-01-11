Монголия стала одной из первых азиатских стран, где вводят четвертую дозу вакцины

CentralAsia (MNG) - Монголия начала вводить четвертую дозу вакцины против коронавируса своему населению на добровольной основе 7 января. В настоящее время 66,6% населения получили две прививки от коронавируса, а 28,7% — третью.

Монголия является одной из ведущих стран мира с ее программой ранней и активной вакцинации и прошла волны коронавируса без строгого карантина и с меньшими потерями. В стране также значительно меньше смертей от коронавируса по сравнению с развитыми странами. В частности, в США было 2501 смерть на 1 миллион, в Великобритании 2194, а в Монголии — 650.

В условиях глобального всплеска инфекций, связанных с вариантом Омикрон, правительство Монголии придерживается стратегии по широкому привлечению населения к третьей дозе вакцины против коронавируса и введению четвертой дозы на добровольной основе, чтобы пройти новую волну, избегая введения строгой изоляции.

Граждане добровольно получат четвертую дозу через три месяца после получения третьей дозы. Кроме того, инфицированные коронавирусом граждане, получившие третью дозу, могут получить четвертую дозу через 21 день после выздоровления. Граждане будут вакцинированы четвертой прививкой, выбирая из вакцины Pfizer Comirnaty и вакцины CorV, разработанной Sinopharm.

Также детям 2010 года рождения, которым в этом году исполнится 12 лет, предлагается первая доза вакцины от COVID-19. Граждане, которым в этом году исполнится 18 лет, могут быть привлечены к третьей дозе иммунизации.

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