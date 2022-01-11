В Казахстане за сутки выявлено 2216 случаев коронавируса

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 2216 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- город Нур-Султан – 1494;

- город Шымкент – 141;

- Атырауская область – 97;

- город Алматы – 80;

- Карагандинская область – 51;

- Жамбылская область – 46;

- Павлодарская область – 39;

- Туркестанская область – 37;

- Кызылординская область – 37;

- Актюбинская область – 34;

- Алматинская область – 29;

- Мангистауская область – 28;

- Акмолинская область – 27;

- Северо-Казахстанская область – 25;

- Восточно-Казахстанская область – 24;

- Западно-Казахстанская область – 24;

- Костанайская область – 3.

На сегодняшний день в стране всего выявлено 999 тыс. 654 заболевших коронавирусом.

Коронавирус в Казахстане

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