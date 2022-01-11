В Казахстане за сутки выявлено 2216 случаев коронавируса

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 2216 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- город Нур-Султан – 1494;
- город Шымкент – 141;
- Атырауская область – 97;
- город Алматы – 80;
- Карагандинская область – 51;
- Жамбылская область – 46;
- Павлодарская область – 39;
- Туркестанская область – 37;
- Кызылординская область – 37;
- Актюбинская область – 34;
- Алматинская область – 29;
- Мангистауская область – 28;
- Акмолинская область – 27;
- Северо-Казахстанская область – 25;
- Восточно-Казахстанская область – 24;
- Западно-Казахстанская область – 24;
- Костанайская область – 3.
На сегодняшний день в стране всего выявлено 999 тыс. 654 заболевших коронавирусом.
Коронавирус в Казахстане
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