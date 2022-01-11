Ежедневное число случаев COVID-19 в Монголии превышает 1200 впервые с ноября

CentralAsia (MNG) - За минувшие сутки в Монголии выявлено 1208 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Минздрав Монголии. Общее количество заболевших возросло до 397 664.

Из новых случаев 842 человек — лица, имевшие контакты с заболевшими в Улан-Баторе, 330 случая были выявлены в регионах страны. Кроме того, зарегистрировано 10 завозных случаев COVID-19, говорится в официальном сообщении.

Из общего числа пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в больницах, 1 191 пациентов находятся в легком, 2 669 — в среднем, 590 — в тяжелом и 33 — в крайне тяжелом состоянии.

За сутки в Монголии не зафиксировано смертей от коронавируса. Общее число летальных исходов из-за COVID-19 сталось по-прежнему 2 001.

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