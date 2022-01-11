экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Токаев — Евросоюзу о событиях в Казахстане: Это была террористическая атака

CentralAsia (KZ) -  «У меня нет никаких сомнений, что это была террористическая атака», - сказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, обращаясь к председателю Европейского совета Шарлю Мишелю, передает КазТАГ.

По его словам, это был хорошо организованный и подготовленный акт агрессии против Казахстана с участием иностранных боевиков преимущественно из центральноазиатских стран, включая Афганистан.

«Там также были боевики из Ближнего Востока. Замысел заключался в формировании на нашей территории зоны контролируемого хаоса с последующим захватом власти. Поэтому в Казахстане была начата антитеррористическая операция», - сказал Токаев.

За событиями в Казахстане следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print
  • 9-10 января из Казахстана в Россию вывезли 1697 человек
  • Эмомали Рахмон направил соболезнования Касым-Жомарту Токаеву
  • Центры обслуживания населения возобновили работу почти по всему Казахстану


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com