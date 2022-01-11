Токаев — Евросоюзу о событиях в Казахстане: Это была террористическая атака

CentralAsia (KZ) - «У меня нет никаких сомнений, что это была террористическая атака», - сказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, обращаясь к председателю Европейского совета Шарлю Мишелю, передает КазТАГ.

По его словам, это был хорошо организованный и подготовленный акт агрессии против Казахстана с участием иностранных боевиков преимущественно из центральноазиатских стран, включая Афганистан.

«Там также были боевики из Ближнего Востока. Замысел заключался в формировании на нашей территории зоны контролируемого хаоса с последующим захватом власти. Поэтому в Казахстане была начата антитеррористическая операция», - сказал Токаев.

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