Сегодня Токаев представит кандидатуру нового премьер-министра

CentralAsia (KZ) - Сегодня, 11 января, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступит в Мажилисе. Как сообщает пресс-секретарь президента Берик Уали, выступление главы государства в Парламенте планируется в 11:15. Онлайн-трансляция будет на «Хабар24».

«Сегодня в 11:15 глава государства Касым-Жомарт Токаев в режиме конференцсвязи примет участие в заседании Мажилиса, где представит кандидатуру нового премьер-министра, а также выступит с большой речью, в которой поставит конкретные задачи по решению актуальных вопросов в политической и социально-экономической сферах», - сказал Уали.

Ранее на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ Токаев отмечал, что внесет 11 января в Парламент предложение по новому составу правительства и поставит конкретные задачи по решению острых проблем в социально-экономической сфере.

Также кадровые перестановки анонсировал пресс-секретарь президента Берик Уали. «Президент отправил в отставку правительство. Все министры сейчас являются исполняющими обязанности... Президент сам решит: кого оставит, а кто уйдет с поста. Снова будет сформировано правительство. Безусловно, произойдут кадровые перестановки», - заявлял он в эфире телеканала «Хабар 24».

5 января президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ об отставке правительства. Исполнение обязанностей премьер-министра временно возложили на Алихана Смаилова.

За событиями в Казахстане следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения