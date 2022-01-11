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В Казахстане после беспорядков задержаны 9900 человек, - МВД
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
// фото Zakon.kz

CentralAsia (KZ) -  По данным МВД Казахстана на 11 января, в органы внутренних дел доставлено 9 тыс. 900 человек.

При проведении оперативных мероприятий сотрудниками полиции с участием военнослужащих Национальной Гвардии и подразделений специального назначения в городе Тараз изъяты пистолет «Макарова» (1 ед.), магазины к пистолету без патронов, бронежилет (1 шт.), пневматический пистолет «ТОЗ 35».

В Казахстане 2 января начались митинги из-за повышения цен на автомобильный газ. Правительство вскоре было отправлено в отставку. Однако протесты переросли в массовые беспорядки, а затем в грабежи и мародерство, центром которых стал город Алматы. На всей территории страны был введен режим ЧП. После просьбы президента Токаева ОДКБ впервые в истории задействовала своих миротворцев для наведения порядка в стране. Военные были отправлены из России, Белоруссии, Армении и Таджикистана.

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