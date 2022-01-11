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В Алматы задержаны 1 237 участников протестов

CentralAsia (KZ) -  По данным комендатуры Алматы, «от бандитских группировок силовики зачистили участки Ауэзовского, Алатауского и Медеуского районов, микрорайон Ожет, а также жилой массив, прилегающий к аэропорту Алматы».

«В Алматы всего задержано 1 тыс. 237 участников протестов, мародерств и других преступлений. Изъяты 31 единица огнестрельного оружия и 1 тыс. 428 единиц боеприпасов», - сообщает комендатура города.

На блок-постах задержали 38 человек. На пульт «102» всего поступило 608 сообщений, в колл-центр комендатуры Алматы – 253 сигнала от жителей.

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