Погранслужба Казахстана задержала 366 человек по подозрению в участии в беспорядках

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CentralAsia (KZ) - Сотрудники Пограничной службы Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана задержали 366 человек по подозрению в участии в антиобщественных акциях. Об этом сообщила пресс-служба КНБ.

«Территориальными подразделениями Пограничной службы с началом контртеррористической операции как самостоятельно, так и в составе совместных с правоохранительными органами групп задержано по подозрению в участии в антиобщественных акциях 366 лиц, из которых шестеро получили ранения при оказании сопротивления», - говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что подразделения Пограничной службы находятся в постоянной боевой готовности, охрана границы осуществляется в усиленном режиме.

Согласно данным КНБ, при задержаниях было изъято 30 единиц оружия, 245 боеприпасов, две единицы холодного оружия, восемь радиостанций и четыре бронежилета. «У задержанных изъято более 200 мобильных телефонов, цифровая техника, товары народного потребления и большая сумма финансовых средств. Также изъяты 29 автотранспортных средств, на которых передвигались задержанные, религиозная литература и пособия по порядку проведения незаконной организации митингов», - отметили в пресс-службе.

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