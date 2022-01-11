CentralAsia (KZ) - В ООН обратили внимание на фотографии военных в голубых касках ООН в Казахстане, пишет организация.
Знаки отличия ООН разрешено использовать только в рамках миротворческих миссий с мандатом СБ ООН.
«ООН передала свою озабоченность Миссии Казахстана при ООН и получила заверения, что вопрос был решен», - говорится в сообщении.
В ООН обратили внимание на фотографии военных в голубых касках ООН в Казахстане. Знаки отличия ООН разрешено использовать только в рамках миротворческих миссий с мандатом СБ ООН.— ООН (@UnitedNationsRU) January 10, 2022
ООН передала свою озабоченность Миссии Казахстана при ООН и получила заверения, что вопрос был решен pic.twitter.com/bW2FevCI8H
Ранее в соцсетях распространились фото военных в голубых касках ООН.
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