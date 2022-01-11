В ООН обратили внимание на фотографии военных в голубых касках ООН в Казахстане

CentralAsia (KZ) - В ООН обратили внимание на фотографии военных в голубых касках ООН в Казахстане, пишет организация.

Знаки отличия ООН разрешено использовать только в рамках миротворческих миссий с мандатом СБ ООН.

«ООН передала свою озабоченность Миссии Казахстана при ООН и получила заверения, что вопрос был решен», - говорится в сообщении.

В ООН обратили внимание на фотографии военных в голубых касках ООН в Казахстане. Знаки отличия ООН разрешено использовать только в рамках миротворческих миссий с мандатом СБ ООН.

ООН передала свою озабоченность Миссии Казахстана при ООН и получила заверения, что вопрос был решен pic.twitter.com/bW2FevCI8H — ООН (@UnitedNationsRU) January 10, 2022

Ранее в соцсетях распространились фото военных в голубых касках ООН.

⇳

За событиями в Казахстане следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения