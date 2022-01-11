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В ООН обратили внимание на фотографии военных в голубых касках ООН в Казахстане

CentralAsia (KZ) -  В ООН обратили внимание на фотографии военных в голубых касках ООН в Казахстане, пишет организация.

Знаки отличия ООН разрешено использовать только в рамках миротворческих миссий с мандатом СБ ООН.

«ООН передала свою озабоченность Миссии Казахстана при ООН и получила заверения, что вопрос был решен», - говорится в сообщении.

Ранее в соцсетях распространились фото военных в голубых касках ООН.

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