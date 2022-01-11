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В Алматы во время беспорядков скончался судья
Мурат Абраев
Мурат Абраев

CentralAsia (KZ) -  Во время беспорядков в Алматы скончался судья Специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям Алматы Мурат Абраев. Об этом сообщает пресс-служба городского суда

Руководство Алматинского горсуда, Администратора судов по Алматы выражает глубокие соболезнования родным и близким Абраева.

Беспорядки в Казахстане начались в начале 2022 года. По данным на 11 января, в стране задержано 9 тыс. 900 человек.

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