В Алматы во время беспорядков скончался судья

Мурат Абраев
CentralAsia (KZ) - Во время беспорядков в Алматы скончался судья Специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям Алматы Мурат Абраев. Об этом сообщает пресс-служба городского суда
Руководство Алматинского горсуда, Администратора судов по Алматы выражает глубокие соболезнования родным и близким Абраева.
Беспорядки в Казахстане начались в начале 2022 года. По данным на 11 января, в стране задержано 9 тыс. 900 человек.
За событиями в Казахстане следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения