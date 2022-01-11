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В Казахстане отменили 20 международных авиарейсов

CentralAsia (KZ) -  По Казахстану 11 января планируется выполнение 35 авиарейсов и отменено 20 рейсов. Об этом сообщает Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

В Нур-Султане ожидается выполнение 27 международных рейсов в/из городов Москва, Минск, Дубай, Варшава, Франкфурт, Ташкент, Пхукет, Новосибирск, Коломбо, Анталия, Кутаиси. Отмены рейсов не планируются.

В городах Актау, Шымкент, Туркестан планируется выполнение 8 международных рейсов.

Международное авиасообщение в Нур-Султане полностью восстановлено, за исключением рейсов авиакомпаний Lufthansa и Tukrish Airlines.

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