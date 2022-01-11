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Данные о гибридном штамме «дельтакрон» могли появиться из-за загрязнения образца - ВОЗ

CentralAsia (CA) -  Данные о появлении гибрида штаммов коронавируса SARS-CoV-2 «дельта» и «омикрон», который уже назвали «дельтакроном», могут быть результатом загрязнения образца вируса, взятого для секвенирования, заявила инфекционист, глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове. Сообщение об этом она опубликовала в Twitter.

Ван Керкхове предложила не использовать термин «дельтакрон» и ему подобные.

«Эти слова подразумевают комбинацию вирусов/вариантов, а этого не происходит. «Дельтакрон», вероятно, появился из-за загрязнения во время секвенирования», — считает она.

О том, что на Кипре выявили новый вариант коронавируса, группа местных ученых сообщила 8 января 2022 года. По словам профессора Кипрского университета Леонтиоса Кострикиса, штамм был обнаружен в 25 образцах, у него одна генетическая основа с «дельтой» и одновременно есть мутации, характерные для «омикрона». Новый вид вируса получил название «дельтакрон».

«Мы нашли значительное количество мутаций, которые были идентифицированы только у «омикрона»: он отличается от других штаммов тем, что его геном насчитывает 30 различных мутаций. Из них десять были идентифицированы в упомянутых образцах», — пояснил ученый.

Кострикис уточнил, что пока рано говорить о заразности нового варианта SARS-CoV-2, но предположил, что он не должен вызывать беспокойства и его вытеснит «омикрон».

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