Глава полиции Алматы посетил семьи погибших военнослужащих

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CentralAsia (KZ) - Руководитель полиции Алматы Канат Таймерденов посетил семьи погибших военнослужащих, сообщает пресс-служба полиции города.

Начальник департамента полиции встретился с семьями сержанта Алена Асылханова, старшины Рината Камбетова и младшего сержанта Нурболсына Алмасова. Они были смертельно ранены при отражении нападения на административное здание отдела полиции в Алмалинском районе и объекта стратегического значения.

«Мы скорбим вместе с родными погибших в борьбе с террористами коллег. Они – настоящие герои, отдавшие жизни во благо безопасности граждан. Ратный подвиг Нурболсына Алмасова, Рината Камбетова и Алена Асылханова, а также их беззаветное служение Родине станут ярким примером для нас и будущего поколения. Вечная память», – отметил Канат Таймерденов.

Всего в Алматы в январских событиях погибли 3 сотрудника полиции и ещё 176 получили ранения, 8 из них находятся в тяжёлом состоянии.

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