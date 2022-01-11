Умер 78-летний миллионер Роберт Дерст, случайно признавшийся в убийстве на съемках сериала о себе

CentralAsia (CA) - В Калифорнии умер миллионер Роберт Дерст, отбывавший пожизненное заключение за убийство своей знакомой Сьюзан Берман, в котором он сам случайно признался во время съемок документального сериала о себе. Об этом сообщает The New York Times.

78-летний Дерст умер в больнице города Стоктон, куда его перевезли, после того как в тюрьме ему стало плохо. Точная причина его смерти не называется.

В сентябре прошлого года 78-летний Дерст был признан виновным в убийстве своей подруги Сьюзан Берман, а в октябре суд Лос-Анджелеса приговорил миллионера к пожизненному заключению. Известно, что женщина собиралась признаться, что обеспечила Дерсту ложное алиби в связи с исчезновением его жены в 1982 году, следов которой так и не нашли.

В 2001 году Дерст убил соседа Морриса Блэка, однако суд счел, что мужчина применил самооборону.

В 2015 Дерст сам случайно выдал себя, участвуя в съемках документального фильма HBO о своей жизни. Отлучившись в уборную, миллионер пробормотал "Ты попался? Что ты наделал? Убил их всех, конечно", забыв, что микрофон остался включенным и его слова слышали.