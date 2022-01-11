Что известно о новом премьер-министре Казахстана?

Алихан Смаилов

CentralAsia (KZ) - Алихан Смаилов родился в 1972 году в Алматы.

В 1994 г. окончил Казахский государственный национальный университет им. Аль-Фараби по специальности «прикладная математика».

В 1996 г. окончил Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования при Президенте РК, присуждена степень магистра государственного управления.

В 1993-1999 гг. работал главным специалистом в инвестиционно-приватизационном фонде «А-Инвест»; заместителем начальника управления, начальником управления Национального статистического агентства РК; заместителем председателя Комитета по статистике и анализу Агентства по статистическому планированию и реформам РК; главным экспертом, заведующим экономическим сектором отдела, государственный инспектор администрации президента РК.

В 1999-2003 гг. — председатель Агентства РК по статистике.

В 2003-2006 гг. — вице-министр иностранных дел РК, председатель правления АО «Государственная страховая компания по страхованию экспортных кредитов и инвестиций».

В 2006-2009 гг. — вице-министр финансов РК, президент НХ «КазАгро».

В 2009-2014 гг. — председатель Агентства РК по статистике.

В 2014-2015 гг. — председатель Комитета по статистике Министерства национальной экономики РК.

В 2015-2018 гг. — помощник президента РК.

С сентября 2018 г. по февраль 2019 г. — министр финансов.

25 февраля 2019 года Указом президента РК назначен первым заместителем премьер-министра – министром финансов.

18 января 2021 года Указом президента РК переназначен на данную должность.

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