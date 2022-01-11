Мы не должны допустить повтора такой ситуации, - Токаев

CentralAsia (KZ) - Мы не должны допустить повтора такой ситуации, сказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев депутатам парламента.
Он назвал это испытанием, которое выпало народу Казахстана.
«В народе идут разные противоречивые разговоры. Есть несколько причин. Некоторые молодцы, не зная толком ситуацию, распространяют информацию, а некоторые искажают информацию и обостряют ситуацию», - сказал он.
По словам президента, произошедшее готовилось несколько лет, оно было подготовлено.
«Сплоченность нашего общества методично расшатывали. В том числе с помощью акций протестов согласно профессионально подготовленным сценариям», - сказал он.
Токаев отметил, что Комитет национальной безопасности не смог и не захотел дать оценку этой работе.
«Организаторам оставалось только найти повод. Причиной стал рост цен на автогаз, далее события развивались по спирали», - сказал он.
Президент напомнил о том, как развивались события: митинги на западе Казахстана, митинги в Алматы, нападение бандитов.