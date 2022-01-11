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Мы не должны допустить повтора такой ситуации, - Токаев

CentralAsia (KZ) -  Мы не должны допустить повтора такой ситуации, сказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев депутатам парламента.

Он назвал это испытанием, которое выпало народу Казахстана.

«В народе идут разные противоречивые разговоры. Есть несколько причин. Некоторые молодцы, не зная толком ситуацию, распространяют информацию, а некоторые искажают информацию и обостряют ситуацию», - сказал он.

По словам президента, произошедшее готовилось несколько лет, оно было подготовлено.

«Сплоченность нашего общества методично расшатывали. В том числе с помощью акций протестов согласно профессионально подготовленным сценариям», - сказал он.

Токаев отметил, что Комитет национальной безопасности не смог и не захотел дать оценку этой работе.

«Организаторам оставалось только найти повод. Причиной стал рост цен на автогаз, далее события развивались по спирали», - сказал он.

Президент напомнил о том, как развивались события: митинги на западе Казахстана, митинги в Алматы, нападение бандитов.

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