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Токаев признал, что ряд сотрудников спецслужб сбежали, оставив документы и оружие в зданиях КНБ

CentralAsia (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил мужество бойцов спецподразделений МВД в отражении террористических агрессий.

На заседании парламента 11 января он привел в пример, как небольшая группа полицейских две ночи подряд отбивала нападение террористов на здание департамента полиции в Алматы.

Также он отметил мужество военнослужащих Министерства обороны и Службы госохраны.

«Однако не все проявили верность своему долгу», - подчеркнул президент.

По его словам, в ряде городов руководители департаментов нацбезопасности, несмотря на имеющийся арсенал, покинули здания, оставив там оружие и документацию.

Токаев сказал, что попытки государственного переворота и покушение на целостность страны провалились. «Вместе мы отстояли Алматы и другие областные центры. В скором времени они будут восстановлены. Это моя личная обязанность», - добавил он.

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