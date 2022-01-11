Токаев признал, что ряд сотрудников спецслужб сбежали, оставив документы и оружие в зданиях КНБ

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил мужество бойцов спецподразделений МВД в отражении террористических агрессий.
На заседании парламента 11 января он привел в пример, как небольшая группа полицейских две ночи подряд отбивала нападение террористов на здание департамента полиции в Алматы.
Также он отметил мужество военнослужащих Министерства обороны и Службы госохраны.
«Однако не все проявили верность своему долгу», - подчеркнул президент.
По его словам, в ряде городов руководители департаментов нацбезопасности, несмотря на имеющийся арсенал, покинули здания, оставив там оружие и документацию.
Токаев сказал, что попытки государственного переворота и покушение на целостность страны провалились. «Вместе мы отстояли Алматы и другие областные центры. В скором времени они будут восстановлены. Это моя личная обязанность», - добавил он.