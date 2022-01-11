Специальная следственная оперативная группа должна раскрыть все причины и детали трагедии, - Токаев

CentralAsia (KZ) - Специальная следственная оперативная группа должна качественно и в полном объеме выполнить свою работу, раскрыть все причины и детали трагедии, сказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 11 января на заседании.

«Почему государство проспало наличие спящих ячеек боевиков и деятельность их командного пункта? Почему на территории нашей страны оказалось так много нелегального оружия и спецсредств? Почему не проводилась агентурная работа по выявлению и нейтрализации адептов терроризма?» - сказал он.

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