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Токаев заявил о необходимости усилить вооруженные силы Казахстана
// Владимир Третьяков/AP

CentralAsia (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что предстоит перестроить работу вооруженных сил, правоохранительных структур, органов нацбезопасности, внешней разведки.

«Все они должны слаженно работать во имя одной цели — максимально эффективной защиты наших граждан, конституционного строя и суверенитета от угроз любого характера и масштаба. Этого требуют коренные интересы нашего государства», - сказал он депутатам парламента.

По его словам, нужно внести срочные коррективы в реформирование правоохранительной системы, а также:

- укрепить количественно и качественно национальную гвардию;

- сформировать новые подразделения нацгвардии в регионах и усилить действующие;

- увеличить численность подразделений спецназначения МВД;

- повысить правовую защищенность полицейских. Ужесточить ответственность за нападение на представителей власти.

- другое.

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