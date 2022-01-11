Токаев заявил о необходимости усилить вооруженные силы Казахстана

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что предстоит перестроить работу вооруженных сил, правоохранительных структур, органов нацбезопасности, внешней разведки.
«Все они должны слаженно работать во имя одной цели — максимально эффективной защиты наших граждан, конституционного строя и суверенитета от угроз любого характера и масштаба. Этого требуют коренные интересы нашего государства», - сказал он депутатам парламента.
По его словам, нужно внести срочные коррективы в реформирование правоохранительной системы, а также:
- укрепить количественно и качественно национальную гвардию;
- сформировать новые подразделения нацгвардии в регионах и усилить действующие;
- увеличить численность подразделений спецназначения МВД;
- повысить правовую защищенность полицейских. Ужесточить ответственность за нападение на представителей власти.
- другое.