Токаеву доложили о ситуации в Казахстане

CentralAsia (KZ) - Под председательством президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева 11 января в режиме видеоконференцсвязи состоялось очередное заседание оперативного штаба, в ходе которого с докладами выступили генеральный прокурор, председатель КНБ, и.о. министров внутренних дел и обороны, сообщается на сайте Акорды.

По линии Генеральной прокуратуры Токаеву доложили, что за нарушение режима чрезвычайного положения к административной ответственности привлечено 2161 лицо.

«Со дня объявления антитеррористической операции по стране начато 412 досудебных расследований, в том числе по актам терроризма и убийствам. Органы прокуратуры совместно с Агентством по защите и развитию конкуренции продолжают проверки субъектов реализации сжиженного нефтяного газа на предмет ценового сговора», - говорится в сообщении.

Глава МВД предоставил президенту отчет о продолжении спецоперации по обезвреживанию террористических групп и поимке преступников в городе Алматы, Алматинской, Жамбылской, Кызылординской и других областях.

«Всего по фактам убийств, применения насилия в отношении представителей власти, хулиганства, нападения на здания госорганов возбуждено 388 уголовных дел. Проводятся оперативные мероприятия по сбору и фиксации доказательной базы, восстановлению хронологии событий», - сказано в сообщении МВД.

По данным КНБ, за минувшие сутки на блокпостах в 11 населенных пунктах военнослужащие задержали 38 человек, у 23 из них обнаружено стрелковое и холодное оружие. Совместно с Пограничной службой КНБ проводятся разведывательно-поисковые действия в горной местности с поддержкой армейской авиации. В 25 населенных пунктах продолжается несение службы военнослужащими на 105 блокпостах.

По информации КНБ, ситуация в стране в целом стабилизируется, острых деструктивных проявлений не фиксируется. Система «Киберщит» функционирует в штатном режиме.

По итогам совещания президент отметил важность продолжения активной работы по восстановлению общественного порядка и безопасности в стране.

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