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Токаев предложил объявить 5-летний мораторий на повышение зарплат членов правительства, акимов и депутатов

CentralAsia (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 11 января предложил объявить 5-летний мораторий на повышение зарплат членов правительства, акимов и депутатов. Об этом он сказал на заседании парламента.

«Это не очень хорошая новость для депутатов Мажилиса, но думаю, что новость воспримете с пониманием. Административным госслужащим и бюджетникам зарплаты будем повышать по мере роста возможностей бюджета», - сказал он.

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